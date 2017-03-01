Апелляционный суд постановил, что права Брейвика не нарушались

Апелляционный суд в Норвегии постановил, что условия содержания Андреаса Брейвика под стражей не являются негуманными.

В апреле 2016 года районный суд Осло постановил, что условия изоляции Брейвика являются негуманными и нарушают его права. Суд постановил компенсировать заключенному судебные издержки в размере 35 тысяч евро. Жалобы Брейвика на вторжение в личную и семейную жизнь были отклонены.

Защита Брейвика, признанного виновным в убийстве 77 человек, пообещала обжаловать новое решение в Верховном суде Норвегии, а также обратиться в Европейский суд по правам человека.

В июле 2011 года Брейвик совершил взрыв в Осло, а затем открыл стрельбу в молодежном лагере на острове Утойя. Всего погибли 77 человек, более 150 получили ранения. Это было самое тяжкое преступление за всю послевоенную историю Норвегии.

Андреас Брейвик признал свою вину и в 2012 году был приговорен к 21 году тюрьмы. Этот срок может продлеваться по решению суда. Брейвик содержится в одиночной камере, где он имеет возможность играть в видеоигры, смотреть телевидение и читать книги.