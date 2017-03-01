В Севастополе сняли провисевшую месяц мемориальную доску Высоцкому

В Севастополе демонтировали мемориальную доску поэту, певцу и актеру Владимиру Высоцкому. Памятный знак с фасада Матросского клуба сняли по решению городского управления охраны объектов культурного наследия, сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

Как пояснили в правительстве, ответственность за здание, на котором висела доска, несет территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ. Однако установку мемориального знака не согласовали ни с Минобороны, ни с управлением охраны объектов культурного наследия. Инициативная группа посчитала достаточным разрешение от командования Черноморского флота. Городские власти признали установку доски самовольной и выдали предписание демонтировать ее. Памятный знак сняли 28 февраля. На месте, где доска висела, сейчас видны наспех заделанные раствором отверстия.

И. о. начальника управления охраны объектов культурного наследия Севастополя Олег Молодцов заявил, что памятная доска Владимиру Высоцкому в городе "должна быть обязательно", "но ее установка должна быть произведена законным путем".

Решение о демонтаже доски вызвало у горожан неоднозначную реакцию. Пользователи социальных сетей упрекнули городское руководство в излишней придирчивости. Инициатор установки доски Валентин Корниенко возмутился тем, что на здании висят "грязные кондиционеры, все рекламой завешено", а места памятному знаку не нашлось. Сын Владимира Высоцкого Никита заявил, что демонтаж доски вызывает у него грусть.

Мемориальная доска Высоцкому была создана скульптором Константином Цихиевым и архитектором Григорием Григорянцем. Ее установили в январе на здании Матросского клуба, где ежегодно проводится международный фестиваль "Владимир Высоцкий сквозь время… Крым, Севастополь". В 1976 году на сцене клуба выступал Владимир Высоцкий.