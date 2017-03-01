Южная Корея и США начали военные учения Foal Eagle. Как сообщило Министерство национальной обороны Республики Корея, маневры продлятся до конца марта. Отдельно с 13 марта начинаются совместные командно-штабные учения Key Resolve.



Для участия в учениях Foal Eagle США перебросят в район Корейского полуострова стратегические вооружения, включая авианосец "Карл Винсон" и бомбардировщики B-1B и B-52. Возможно, что к маневрам присоединятся одна или две американские подводные лодки, способные нести на борту ядерное оружие. В маневрах также примут участие малозаметные истребители-бомбардировщики F-35B и конвертопланы Osprey, а также почти 4 тысячи военнослужащих.

Учения проходят в обстановке повышенной напряженности на Корейском полуострове, вызванной недавним испытанием КНДР новой баллистической ракеты, а также убийством в Малайзии Ким Чен Нама - брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.