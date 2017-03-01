"ЛДНР"-национализация Ахметова. Эфир в 21:05

Украинская телекоммуникационная компания "Укртелеком" была вынуждена прекратить оказание услуг на подконтрольной пророссийским сепаратистам части Донецкой области, сообщается на сайте компании.

В сообщении сказано, что оператор потерял возможность управлять оборудованием "из-за вмешательства неустановленных лиц и захвата офиса вооруженными людьми". Из-за этого в настоящее время без связи остались почти 200 тысяч человек. В компании отметили, что сообщат о сложившейся ситуации правоохранительным органам и другим операторам связи.

Ранее пророссийские сепаратисты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, расположенных на подконтрольных им территориях. На захваченных сепаратистами территориях Донбасса действуют несколько крупных заводов и десятки шахт, сохраняющих украинскую юрисдикцию. Многие из них принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову, до "Евромайдана" считавшемуся самым богатым олигархом Украины и "кошельком" Виктора Януковича.

О блокаде и "национализации", ситуации в Донбассе и на Украине в целом – политологи Виктор Мироненко, Владимир Фесенко, общественный активист, блогер Энрике Менендес.

Эфир программы "Грани времени" – в 21:05.

Ведущий – Владимир Кара-Мурза – старший.