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Новости

На востоке Украины сепаратисты захватили офисы Рината Ахметова

Площадка Арена в Донецке, откуда благотворительная компания Ахметова распространяла гуманитарную помощь

Площадка Арена в Донецке, откуда благотворительная компания Ахметова распространяла гуманитарную помощь

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Компания "Укртелеком", принадлежащая миллиардеру Ринату Ахметову, объявила, что поддерживаемые Россией сепаратисты захватили офисы компании на востоке Украины. По оценке представителей компании, это привело к резкой эскалации обстановки между территориями, подконтрольными сепаратистам, и остальной Украиной и привело к невозможности оказывать услуги потребителям.

Пресс-секретарь Ахметова, самого богатого человека Украины, заявил 1 марта, что вооруженные сепаратисты взяли под свой контроль арену стадиона в Донецке, которая служила в качестве плацдарма для распространения гуманитарной помощи.

"На данный момент мы не можем поставлять гуманитарную помощь на не контролируемую правительством территорию," - сказал Радио Свобода/Радио Свободная Европа представитель компании Джок Мендоза-Вилсон.

Директор "Укртелекома" Михаил Шуранов написал в Фейсбуке, что офис и оборудование компании захвачены в Донецке и это привело к прекращению телефонной связи и доступа в Интернет в районах, контролируемых сепаратистами. "Около 200 тысяч наших граждан потеряли способность взаимодействовать", - пишет Михаил Шуранов.

О захватах стало известно после того, как сепаратисты объявили, что возьмут под свой контроль предприятия, расположенные на территории, которую они занимают по состоянию на 1 марта в ответ на блокаду, организованную активистами при поддержке некоторых депутатов Верховной Рады. Блокада, сторонники которой осудили то, что они называют "торговлей на крови" с сепаратистами, привела к тому, что почти все железнодорожные перевозки в Донецкой и Луганской областях прекратились.

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