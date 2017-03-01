Авиация России бомбила районы сирийской оппозиции - Пентагон

Российская и сирийская авиация во вторник бомбили позиции, занимаемые силами поддерживаемой США сирийской оппозиции возле сирийского города Аль-Баб. Как сообщил командующий американскими силами в Ираке генерал Стивен Таунсенд, есть жертвы.

По его сведениям, вчера российские самолеты и самолет ВВС президента Башара Асада бомбили несколько деревень, которые, вероятно, они считали занятыми экстремистами группировки "Исламское государство" (запрещенной в России). Но на самом деле на этой территории находились бойцы, заявил генерал Таунсенд.

Таунсенд сообщил, что американская сторона немедленно сделала несколько звонков, используя канал по предотвращению инцидентов, россияне признали ошибку и прекратили проведение там бомбардировок.