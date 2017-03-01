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Госсекретарь США Тиллерсон: Вашингтон поддерживает НАТО

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон подтвердил, что Вашингтон поддерживает НАТО. Он сделал это заявление на следующий день после того, как президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Конгрессе выразил мнение, что союзники по НАТО "начинают" выполнять свои финансовые обязательства по военным расходам.

В специальном заявлении Тиллерсона, распространенном 1-го марта Госдепартаментом, говорится, что администрация Трампа будет "продолжать поддерживать политику и институты, которые сохраняют американцев в безопасности, в том числе прочное НАТО, где союзники выполняют свои обязанности."

Тиллерсон сказал, что Вашингтон "будет работать с союзниками, чтобы противостоять странам, которые угрожают своим соседям или дестабилизируют свои регионы." По его словам, "американская внешняя политика должна продвигать наши основные ценности свободы, демократии и стабильности".

В своем выступлении перед обеими палатами Конгресса 28 февраля Трамп сказал: "Мы ожидаем, что наши партнеры - будь то в НАТО, на Ближнем Востоке или в Тихом океане - примут непосредственную и значимую роль в стратегических и военных операцииях и заплатят справедливую долю стоимости этого".

Трамп сказал: "Теперь, на основании наших очень сильных и откровенных дискуссий, они начинают делать именно это".

"На самом деле, я могу вам сказать, что деньги пошли," - заявил Трамп.

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