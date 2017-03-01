В кандидата на пост президента Франции Макрона бросили яйцо

В кандидата на пост президента Франции Эмманюэля Макрона бросили яйцо. Об этом сообщают французские СМИ. Макрон посещал сельскохозяйственную выставку в Париже. На кадрах, показанных по телевидению, видно, как яйцо попадает в лоб французскому политику.

"Это часть политической жизни Франции, и она всегда была таковой", – прокомментировал произошедшее Макрон. По его словам, когда точки зрения расходятся по некоторым вопросам, кто-то сразу начинает кидать яйца.

Летом 2016 года в бывшего министра экономики Макрона уже бросали яйцом, когда он посещал один из пригородов Парижа.