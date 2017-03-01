Палата лордов приняла поправку, затрудняющую Brexit

Палата лордов парламента Великобритании одобрила поправку в билль о начале процедуры выхода из Евросоюза. Большинство в Палате поддержало предложение оппозиционной Лейбористской партии обязать правительство гарантировать права граждан ЕС, проживающих на территории Великобритании, после того как страна перестанет быть частью Евросоюза.



Поправка обязывает правительство в течение трех месяцев с момента применения статьи 50 Лиссабонского договора о ЕС (она запускает процедуру выхода из блока) внести предложения по защите прав около 3 миллионов граждан Евросоюза, находящихся в Великобритании. Поправка предусматривает, что все граждане ЕС и члены их семей, которые на законных основаниях проживают в Соединенном Королевстве на момент принятия парламентом законопроекта, будут иметь такие же права после Brexit.



Теперь правительственный законопроект, который наделяет премьер-министра Терезу Мэй полномочиями начать переговоры об условиях выхода Лондона из Евросоюза, вернется в Палату общин, нижнюю палату парламента.