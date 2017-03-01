Ходорковский: власть занимается "системной дебилизацией общества"

Экс-глава ЮКОСа, основатель движения "Открытая Россия" Михаил Ходорковский распространил открытое письмо, в котором изложил свое понимание происходящего в России и видение путей решения задачи "бескровного транзита власти". Во вступительной части он отмечает, что власть проводит действия, направленные на "дебилизацию общества" и популяризирует "настоящее дикарство".

Ходорковский отмечает, что российское общество чрезвычайно антагонизировалось. По его мнению, "полярная реакция части общества на декабрьскую трагедию в Сочи, на убийство Бориса Немцова, на смерть Виталия Чуркина показывает зашкаливающий уровень взаимного неприятия".

Тем не менее, Ходорковский пишет, что российские культура и наука по-прежнему являются значимой частью мировой, за что, по его мнению, следует благодарить "не такую уж многочисленную" часть общества, которую он называет "русскими европейцами". По оценке Ходорковского, власть боялась и боится единства "русских европейцев".

Действующая власть до сих пор не хочет "решать проблему своего ухода", считает Ходорковский, отмечая, что она "на самом деле слаба и боится конкуренции, боится потерять свою бесконтрольность".

Ходорковский предлагает начать процесс перемен с "круглого стола" по вопросу транзита власти с участием экспертов из команд Кудрина и Касьянова, Явлинского и Навального, Каспарова и Титова, ОНФ и "Открытой России". "Годовщина революции дает к этому повод и основание", - пишет он. По его мнению, главная цель - сохранение единства российской нации и обеспечение мирного транзита власти -оправдывает все неудобства такого общения.