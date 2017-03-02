"Единую Россию" просят помочь оппозиции на выборах губернаторов

Членов партии "Единая Россия" в регионах на закрытом семинаре попросили помочь представителям парламентской оппозиции со сбором подписей, чтобы пройти муниципальный фильтр на губернаторских выборах. Об этом пишет "Коммерсантъ".

По словам главы межрегионального координационного совета "Единой России" Ильи Осипова, из-за муниципального фильтра оппозиция не выдвигает "и половины своих кандидатов". Однако это требование вызвало недовольство представителей "Единой России" в регионах.

В КПРФ газете заявили, что самостоятельно на выборах осенью муниципальный фильтр партия преодолеть не сможет. Ранее на встрече с главой Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой коммунисты поставили вопрос об отмене муниципального фильтра, который, по их мнению, себя исчерпал.

В "Единой России" также обсуждается возможная отмена этой нормы. Однако собеседники издания считают, что фильтр вряд ли будет упразднен или снижен в ближайшее время.

Муниципальный фильтр устанавливает минимальное количество голосов местных депутатов за выдвигаемого партией кандидата. В разных регионах он составляет от 5 до 10 процентов.

В сентябре губернаторские выборы пройдут в 14 регионах России.