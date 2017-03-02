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Новости

Следствие по делу замглавы Меджлиса Ильми Умерова завершено

Ильми Умеров

Ильми Умеров

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Следствие завершило изучение дела об экстремизме в отношении заместителя председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умерова. Об этом сам Умеров написал в Фейсбуке.

В среду следователь представил Умерову и его адвокатам материалы дела для ознакомления, завершить которое они должны до 7 марта. А это - три тома объемом примерно 250 страниц каждый. После этого обвинительное заключение будет направлено в прокуратуру, а затем дело уйдет в суд. Как ожидает защита Умерова, слушания по существу начнутся уже через месяц.

59-летнего Умерова обвиняют в призывах к нарушению территориальной целостности России. Причиной уголовного преследования стали сказанные им в телеэфире слова: "Надо вынудить Россию выйти из Крыма и Донбасса".

В апреле минувшего года российские власти запретили деятельность Меджлиса на территории аннексированного Россией Крыма, обвинив организацию в экстремизме. США, Евросоюз, Украина и Турция осудили запрет.

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