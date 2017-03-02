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Новости

В Приднестровье хотят сделать флаг России государственным символом

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Законодательный орган непризнанной Приднестровской Молдавской республики принял в первом чтении законопроект о признании российского триколора вторым государственным флагом. Об этом сообщает агентство "Новости Приднестровья".

В документе уточняется, что такое решение вызвано стремлением "к воссоединению с Российской Федерацией". ​

Авторы инициативы полагают, что принятие законопроекта поможет улучшить отношения между сторонами.

Флаг России будет размещаться на зданиях и в помещениях государственных органов и органов самоуправления и во время официальных мероприятий. Использование российского триколора не повлияет на статус флага Приднестровья. При одновременном поднятии приднестровский флаг будет располагаться с левой стороны здания, а российский — с правой, отмечает агентство.

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