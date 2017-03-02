Убийство Ким Чен Нама: Малайзия отпустила одного из подозреваемых

Полиция Малайзии из-за отсутствия доказательств освободила из-под стражи гражданина Северной Кореи, задержанного по подозрению в убийстве Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына. В пятницу его депортируют на родину, сообщает агентство Франс-Пресс.

Всего по делу об убийстве Ким Чен Нама были задержаны четыре человека. Двоим подозреваемым, гражданкам Вьетнама и Индонезии, уже предъявлены обвинения. Им грозит смертная казнь.

Ким Чен Нам был отравлен в аэропорту столицы Малайзии 14 февраля. Мужчине набросили на лицо платок с быстродействующим ядом. Причиной его смерти стал сильный паралич, наступивший через 20 минут после нападения.

Ким Чен Нам был старшим сыном бывшего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. В последние годы он в основном жил за границей и публично критиковал власти Пхеньяна. По данным южнокорейских властей, за убийством могут стоять спецслужбы КНДР. После нападения в аэропорту власти Малайзии отменили безвизовый въезд на территорию страны для граждан Северной Кореи из соображений безопасности.