От национализации к аннексии

Не самая тривиальная новость из мира экономики: в 2016 году крупнейшим инвестиционным партнёром Украины оказалась Россия. Российские компании вложили в украинскую экономику больше, чем все страны ЕС, вместе взятые!

Глеб Черкасов:

Гибридные будни

Сергей Худиев:

Люблю купечество. Купечество - оплот мира и здравого смысла.

Евгений Минченко:

Вот ведь что "страна-агрессор" творит...

Айяяяй

А если серьезно, а как российские инвесторы собираются свои деньги вынимать, если уже сейчас большой вопрос с тем, как хоть что-то вернуть из вложенного в украинскую металлургию и банковскую систему?

На вопрос "как вынимать", возможно, отвечает передел собственности в Донбассе: одни называют его "внешним управлением", другие "национализацией".

Но, независимо от терминов, речь идёт о том, что сепаратистские власти в ДНР берут под контроль десятки заводов, шахт и других объектов (например, донецкий футбольный стадион).

С одной стороны, серьёзность намерений сепаратистов очевидна не всем.

С другой стороны, у сторонников "национализации", напротив - эйфория и головокружение от успехов.

Дмитрий Аграновский:

Национализация: сегодня в Донбассе, завтра - по всей России!

Ирина Алкснис:

Извините мои романтично и лево настроенные френды, но я считаю, что прогремевшая "национализация" никакой национализацией не является. Просто использовано удобное слово для процесса перехватывания Россией контроля над соответствующими активами. И не больше.

Я считаю, что в итоге предприятия перейдут под контроль российских холдингов и олигархов. И это не худший вариант, потому что тогда есть реальный шанс, что предприятия будут перепрофилированы на российский рынок и интегрированы в российскую систему.<...>

Главным пострадавшим стал один из крупнейших украинских олигархов Ринат Ахметов - в основном, речь идёт о его активах. Впрочем, не похоже, что его кому-то жалко.

Алексей Анпилогов:

В 2014-2016 годах Ринат Леонидович был нужен всем — и Москве, и Киеву, и Донецку с Луганском. И, более того, даже имел свой исторический шанс, когда приехал ночью в начале апреля 2014 года к захваченному восставшими зданию ДонОГА, чтобы провести с ними переговоры . Только вот переговорщик из него получился хреновый: вместо того, чтобы «возглавить и направить» неизбежный ход маятника, Ахметов попытался его остановить. На том же самом, кстати, засыпался и Олег Царёв, когда на прямой вопрос («Вы признаёте Донецкую республику?») дал весьма пространный ответ четырьмя днями позже.

А потом уже ситуация покатилась по наклонной плоскости, на склоне которой Ахметову ещё удалось выкупить Мариуполь и даже три года жизни своей империи, но не вечную индульгенцию за трусость и нерешительность.

Последний шанс, кстати, у Ахметова был прошлой осенью, когда ему в северной столице недвусмысленно предложили поддержать деньгами и влиянием новый майдан в Киеве. Ринат, по своему обыкновению, сказал всем «да», после чего решил ничего не делать.

Не прошло и полугода — и вот. Жернова истории смололи ещё одного.

Егор Холмогоров:

И заметьте. Дело сдвинулось именно тогда когда началась экономическая реинтеграция Донецкого промышленного района в российскую систему.

Теперь еще хорошо бы вспомнить, что рядом есть еще не менее мощный и полезный Днепровский промышленный район.

Борис Рожин:

По сути, мы наблюдаем анонсированный ранее форсированный разрыв значительного кол-ва экономических связей между ЛДНР и Украиной. Далее идет традиционный комментарий про пасту и тюбик.

Василий Муравицкий:

Результат:

Кремль получает сталь, уголь по сниженной себестоимости, продаёт на внешний рынок в том числе (!) Украине. В том числе электроэнергию. К примеру, Зуевская ТЭС - в холдинге Ахметова ДТЭК поставляет электричество на его же Авдеевский коксохим. Теперь Ахметов будет платить за "собственное" электричество.

Металлурги "Усманов-Абрамович"

и др. выдавливают конкурента, так как

а) СКМ Ахметова несёт огромную долговую нагрузку, а "Усманов-Абрамович" пользуются его активами, вырабатывая сталь и чугун себестоимости ниже российской без особых крупных вложений и международных долгов (в 2015-ом Метинвест перезакладывал долговые бумаги на финансовом рынке) - ЛДНР ведь никем не признанные республики!!!;

б) САМОЕ ВАЖНОЕ! Ахметов же не только игрок на мировом рынке металла и угля - он имеет крупные владения в САМОЙ России (сталь, уголь, кондитерка), а также Крыму (базы отдыха, санатории, портовые предприятия), которые УЖЕ планируют отнять, к примеру, за долги. Раскулачивать нынешнего спонсора Порошенко взялась ЛИБЕРАЛЬНАЯ российская "интеллигенция", средоточенная вокруг премьер-министра, а эти кушать умеют.

И поэтому, в Кремле по национализации плотный, чёткий консенсус, так же как по Грузии 2008-ого. Одни решают финансовые интересы: монополизируются на рынке угля и металла, уничтожают конкурента; другие решают геополитические задачи. Потому никто Кремль никуда с этого пути не сдвинет.

Украинская постмайданная государственность даже в нынешнем виде деконструируется в что-то ещё более ущербное, благо она сама этого желала и добивалась.

Гасан Гусейнов:

Новое слово в практике гоп-стопа. Теперь у налетчиков принято не просто, как встарь, "облегчать карманы" граждан, о нет.

- Месье, - говорят они, - позвольте ввести внешнее управление вашим бумажником!

Семён Семёнченко:

Во первых Донбасс не является нацией или государством. Все эти акты никем не признанных российских фантомов на оккупированной РФ украинской земле - не стоят бумаги на которой они написаны.

Во вторых большинство находящихся там предприятий и так принадлежит гражданам или предприятиям РФ. Например - Алчевский металлургический комбинат контролируется Внешэкономбанком РФ, Донецкий металлургический комбинат - гражданином РФ Нунсенкисом. Другие предприятия контролируются агентами ФСБ - Ахметовым и Новинским. Как можно "отобрать" то что и так записано на ФСБ или правительство РФ?

Еще одна часть принадлежит агентам ФСБ поменьше- лидерам т.н. ЛНР - ДНР. Сегодняшнее заявление пресс секретаря Путина Пескова в защиту Ахметова еще раз это подтверждает. То что плохо для оккупанта - хорошо для Украины. Кстати предприятия принадлежащие кому то кроме россиян или ФСБшников были распилены на металлом или вывезены в РФ еще в 2014. Или кто то про это уже забыл?

Что делать Украине? Признавать территории временно оккупированными, предьявлять иски в международные суды. И еще - предприятия принадлежащие государству агрессору РФ необходимо конфисковать в государственный бюджет Украины. Хорошая идея - часть акций передать семьям погибших на войне и семьям вынужденных переселенцев. Тем кто больше всех пострадал от действий агрессора. Мировой опыт конфискации имущества врага имеется - та же Великобритания во время мировой войны конфисковывала предприятия Германии.

Всем этим путиным, ахметовым, захарченкам, грызловым просто временно повезло с нашей властью - алчной, трусливой и продажной. Но так будет не всегда.

Завтра начну готовить соответствующий законопроект. Но сначала наши территории из брехливых "временно неподконтрольных" должны быть признаны " временно оккупированными". Будем давить дальше.

Александр Дубинский:

То, что ЛДНР передает предприятия Ахметова беглому младоолигарху Курченко – еще раз доказывает, что Ахметов и не был их полноправным владельцем.

А был всего лишь смотрящим российских авторитетных бизнесменов и спецслужб за самыми привлекательными промышленными активами Украины.

После того, как старый "смотрящий" стал слишком заглядываться на Киев, его щелчком пальцев поменяли на нового смотрящего – Курченко (говорят, он купил расположение главы Роснефти Сечина).

На этом фоне снова много говорят о том, что Кремль может поменять свою политику в отношении Донбасса и официально признать (или аннексировать) отколовшиеся территории.



Александр Морозов:

Для Кремля самый короткий путь к отмене санкций и восстановлению режима партнерства с Западом лежит через присоединение ЛНР и ДНР к РФ. И наоборот: сохранение захваченных сепаратистами и российскими военными территорий Украины в состоянии "замороженного конфликта" Кремлю все менее и менее выгодно. Все аргументы в пользу выгодности Кремлю "приднестровской модели" остались в 2016 году.

Эдуард Лимонов:

То что мы не сторона конфликта в Донбассе,- гордиться тут нечем. Это сожалительно что мы не сторона конфликта.



С самого начала Россией была взята неверная позиция по русскоязычным колониям Украины. Начиная с 1991 года, при уходе от нас от РФ, - союзных республик. В случае Украины не настояли тогда на возращении Крыма и русскоязычных областей в Россию, и вот теперь вынуждены наши братья вырываться из Украины окровавленными.



В 2014 году появились шансы исправить преступления Ельцина(преступные ошибки тоже преступления ), но воспользовались только одним шансом из многих - Крым отобрали. А Харьков, Одессу, Донбасс не отобрали.Как дураки смиренные признали выборы президента Порошенко. Признавать было ни в коем случае нельзя, но признали. Недостаток политического ума. Теперь локти кусаете ? Кусают, я знаю.



Но главное даже не это. Следовало заявить громко, старательно, на весь мир,твёрдо, голосом как у Левитана, что сам факт что жители Харьковской,Донецкой,Луганской,Одесской, Николаевской, и ещё нескольких областей назвали в подавляющем большинстве своём родным языком русский - обязывает Россию стать стороной конфликта и отобрать эти русские колонии у Украины.

Мы имели и имеем моральное право придти на помощь своим русским братья и сёстрам, оказавшимся под украинской оккупацией. Этого сделано не было.



И вот длятся страдания наших братьев на оккупированных территориях.

Илья Крамник:

Рискну. Сим сообщаю об имеющем место пари между мну и Алексеем Африканцевым.

Я ставлю 0.5 литра самогона "Косогоров n5" на то, что до истечения полугода от сего дня Российская Федерация, как минимум, официально признает республики Донбасса.

Итоги пари будут подведены в 00:00 1 сентября 2017 года.

Иван Преображенский:

Сегодня все апокалиптические прогнозы дают и на разное количество и качество алкоголя спорят, когда Кремль признает марионеточные республики на территории Украины (или включит их в состав России).

А я вот вам хочу другой прогноз предложить. В течение ближайших двух лет не исключено новое обострение на Северном Кавказе (особенно, если денег будет и дальше все меньше и меньше, вопреки бравурным маршам на губной гармошке Дмитрия Медведева).

Так вот если там рванет, то я ставлю на то, что рванет в едва ли не самой спокойной, как кажется сейчас, Северной Осетии. Не знаю, к чему я даю этот прогноз сейчас

Украинский "Обозреватель" цитирует Владимира Милова:

Я не думаю, что какие-то шаги стоит интерпретировать в таком масштабном плане. Я думаю, какими-то отдельными действиями в Кремле тестируют реакцию, прежде всего, новой американской администрации. Смотрят, насколько те напрягутся и будут готовы к ответным мерам, насколько вообще для них это важно.

Совершенно очевидно, что для Трампа вся ситуация вокруг Украины абсолютно не была приоритетом. Жизнь потихоньку затягивает его во все эти вопросы, но видно, что он откликается на это с неохотой.

О возможной аннексии Донбасса пишет в Republic Олег Кашин (полный текст является платным):

Как-то незаметно это стало очень реалистичным прогнозом – Донецк и Луганск присоединят к России и к ныне существующему спорному Крыму в списке субъектов Федерации добавятся еще два со специфической экономикой, международными ограничениями и военными разрушениями, по поводу которых тоже уже совсем не кажется дикой фантазией будущее их преодоление с помощью миллиардных субсидий из Москвы. О Донецке не скажешь, как о Крыме, что он двадцать пять лет рвался в «родную гавань», будучи несправедливо оторванным от российской территории – системообразующий регион Советской Украины, родина влиятельнейших кланов, правивших Украиной в последние годы перед революцией, Донбасс никогда не станет тем патриотическим праздником, который отмечался в России три года назад (и, судя по последним опросам, отмечается до сих пор), – понятно, что нам тоже будут говорить об исторической справедливости, но это справедливость совсем другого рода, чем была с Крымом. Речь идет не об имперской жемчужине с «Ласточкиным гнездом» и морскими памятниками Севастополя, а о практически выжженной земле, населенной выжженными же людьми, три года существовавшими в условиях войны и социальной катастрофы. Фактически это прием в Россию нескольких миллионов беженцев с территорией, то есть не торжество собирания земель, а тяжкий груз, на который Россию обрекает история, и не праздничными салютами будет сопровождаться это присоединение, а мрачным (медведевским) «держитесь», обращенным уже ко всей стране – нам объяснят, что мирной альтернативы присоединению не было и что теперь все экономические и бытовые неурядицы, которых стоит ждать, оправданы спасением людей Донбасса от гуманитарной катастрофы. Это будет донбасский консенсус вместо поистрепавшегося крымского – конечно, навязанный, но других у нас и не бывает.

Между тем, аннексия Крыма стала одним из крупнейших поводов для гордости за свою страну у россиян. Об этом пишут "Ведомости" в своей редакционной колонке (полный текст также доступен только подписчикам):

Стыд – обратная сторона гордости: высокое место Крыма обусловлено в том числе и тем, что более половины – 54% живут с чувством стыда за бедную жизнь богатой страны, в этом смысле его взлет абсолютно логичен, рассуждает Лев Гудков из «Левады». В основе обеих эмоций лежит один и тот же комплекс страны догоняющей модернизации, которая продолжает ориентироваться на Запад, несмотря на его поношение. Стыд так же рутинизируется, как и гордость, отсюда устойчивое снижение в последние годы долей по обоим чувствам (по большинству пунктов в январе 2017 г. достигнуты локальные минимумы). Стыд привычен. Ни экономический подъем середины 2000-х, ни кризисы, которые могли бы снизить уровень ожиданий и изменить ориентировочные стандарты, на него не влияют: так, разница между докризисным 2012 годом и кризисным 2015-м нулевая. Но если гордость – это чувство коллектива, то стыд – отдельного частного человека, осознание масштаба своего участия и внимания к себе со стороны государства. На излете коллективной имперской эйфории контраст особенно драматичен.