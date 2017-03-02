Группа Ахметова отказалась менять юрисдикцию активов в Донбассе

Группа компаний "Систем Кэпитал Менеджмент" украинского бизнесмена Рината Ахметова не будет менять юрисдикцию своих активов в Донецкой и Луганской областях. Холдинг "работал и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства", в том числе на предприятиях группы в Донбассе, говорится в сообщении СКМ.

Требование о перерегистрации предприятий в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках и выплате их властям налогов в СКМ считают "неприемлемыми".

1 марта власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили о введении "внешнего управления" на украинских предприятиях, расположенных на подконтрольных им территориях, из-за продолжающейся уже месяц блокады железнодорожных путей. Ее организаторы требуют прекратить торговлю с "ДНР" и "ЛНР".

Вскоре после этого решения сепаратистов одна из компаний Ахметова, "Укртелеком", прекратила работу на неподконтрольной Киеву части Донбасса. Без услуг телефонной и интернет-связи остались почти 200 тысяч человек. Также была приостановлена работа и на других предприятиях Ахметова в Донбассе.

В Донбассе, на территориях, которые Украина называет временно оккупированными, действуют несколько крупных заводов и десятки шахт, сохраняющих украинскую юрисдикцию.