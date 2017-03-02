ООН обвинила режим Асада в атаке на гуманитарный конвой в 2016 году

Организация Объединенных Наций обвинила сирийскую правительственную армию в обстреле гуманитарного конвоя под городом Алеппо в сентябре прошлого года. В отчете ООН говорится, что удар по персоналу гуманитарной миссии был нанесен умышленно. Прямая причастность России к бомбардировке конвоя не была установлена. Эксперты организации также назвали эвакуацию из восточного Алеппо военным преступлением, поскольку ее можно расценить как "насильственное перемещение".

Кроме прочего, в докладе о шестилетнем конфликте в Сирии режим президента Башара Асада обвиняется в ежедневных беспорядочных авиаударах по повстанцам в Алеппо с использованием кассетных бомб. По информации ООН, сирийская армия в течение всего 2016 года использовала бомбы с токсичным газом хлорином, жертвами которого стали сотни человек.

В отчете также говорится о жертвах обстрелов западных районов Алеппо со стороны отрядов вооруженной оппозиции. В ООН отметили, что повстанцы препятствовали попыткам жителей покинуть восточный Алеппо и использовали их в качестве "живых щитов".

ООН опубликовала доклад во время мирных переговоров по Сирии в Женеве. Выводы авторов основаны на результатах экспертиз и спутниковых снимках, а также почти трехстах интервью с очевидцами. Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. За это время погибли более 300 тысяч человек.

19 сентября 2016 года в провинции Алеппо под авиаудар попал гуманитарный конвой Сирийского арабского Красного Полумесяца. В колонне находилась гуманитарная помощь для почти 80 тысяч человек. Международные гуманитарные поставки в Алеппо были приостановлены. США обвинили в причастности к гибели конвоя российских военных.