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Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

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Европарламент лишил депутатской неприкосновенности лидера французской ультраправой партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен. Решение было вынесено по результатам голосования депутатов, проведенного после запроса прокуратуры Франции по делу о публикации в социальных сетях фотографий исламистов.

В 2015 году Ле Пен выложила в твиттер фото членов запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство". В своей публикации она призывала объединиться в борьбе с угрозой. Ле Пен обвинили в пропаганде насилия. Она не отреагировала на вызов прокуратуры, воспользовавшись парламентским иммунитетом.

Ле Пен назвала эти обвинения политическими и заявила что французские власти используют судебную систему для достижения политических целей.

В настоящее время во Франции также ведется расследование по делу о нецелевом использовании Ле Пен фондов Евросоюза. Политика подозревают в фиктивном трудоустройстве подруги и телохранителя. Ле Пен, как утверждается, наняла их на должность помощников депутата Европарламента.

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