Европарламент лишил Марин Ле Пен депутатской неприкосновенности

Европарламент лишил депутатской неприкосновенности лидера французской ультраправой партии “Национальный фронт” Марин Ле Пен. Решение было вынесено по результатам голосования депутатов, проведенного после запроса прокуратуры Франции по делу о публикации в социальных сетях фотографий исламистов.

В 2015 году Ле Пен выложила в твиттер фото членов запрещенной в России экстремистской группировки "Исламское государство". В своей публикации она призывала объединиться в борьбе с угрозой. Ле Пен обвинили в пропаганде насилия. Она не отреагировала на вызов прокуратуры, воспользовавшись парламентским иммунитетом.

Ле Пен назвала эти обвинения политическими и заявила что французские власти используют судебную систему для достижения политических целей.

В настоящее время во Франции также ведется расследование по делу о нецелевом использовании Ле Пен фондов Евросоюза. Политика подозревают в фиктивном трудоустройстве подруги и телохранителя. Ле Пен, как утверждается, наняла их на должность помощников депутата Европарламента.