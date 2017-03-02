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В Орле за "экстремизм" арестовали 18-летнего активиста ПАРНАСа

Архивное фото

Архивное фото

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В Орле арестован 18-летний активист "Партии народной свободы" Александр Фоменков. Его обвиняют в публикации в соцсети "ВКонтакте" некоего "экстремистского видеоролика". Об этом со ссылкой на адвокатов регионального отделения ПАРНАСа сообщает проект "ЦентрРус".

Фоменков был задержан 8 февраля, однако известно об этом стало только сегодня. Соратники активиста утверждают, что сотрудники ФСБ следили за ним в течение полугода. Страница Фоменкова во "ВКонтакте" в настоящее время заблокирована. Несмотря на то, что по делу активиста еще не закончено предварительное расследование, Росфинмониторинг уже внес молодого человека в список "террористов и экстремистов".​

По данным проекта "ЦентрРус", помимо "призывов к экстремизму", Фоменкову инкриминируют статьи о "возбуждении ненависти либо вражды" и "вовлечении в преступление несовершеннолетнего". Каждая из этих статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Интернет-издание "Грани.ру" отмечает, что Фоменков, будучи членом ПАРНАС, также возглавляет движение "Правая политическая организация "СмертЪ". В ноябре прошлого года активист участвовал в "Русском марше" в Москве.

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