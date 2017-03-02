Спасение Куропат

Белорусским активистам удалось предотвратить попытку коммерческого освоения территории в непосредственной близости от народного мемориала в урочище Куропаты под Минском. Здесь, по данным историков, в братских могилах покоятся десятки тысяч жертв сталинских репрессий 1930–40-х годов прошлого века. В результате многодневной блокады строительной площадки городские власти и застройщик отступили.

Со второй половины февраля несколько десятков активистов и жителей столичного микрорайона Зеленый Луг несут круглосуточную вахту на месте бизнес-центра, строительство которого одобрено городскими властями. Буквально по-соседству – лесной массив с десятками деревянных крестов. Это Куропаты, урочище на окраине Минска. В конце 30-х его обнесли трехметровым забором с колючей проволокой, туда регулярно приезжали "черные воронки", привозившие на расстрел "врагов народа". Доказано, что репрессии и расстрелы проводили сотрудники органов НКВД.

Информация о массовых убийствах в Куропатах впервые появилась 3 июня 1988 года. В газете "Літаратура і мастацтва" был опубликован материал Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева "Куропаты: дорога смерти". Авторы на основании достоверных фактов рассказывали о расстрелах под Минском с 1937 по 1940 годы. Есть свидетельства, что "конвейер" работал даже в 1941-м, уже после начала войны.

Спустя некоторое время было возбуждено уголовное дело, началось расследование репрессий. В правительственную комиссию вошли писатель Василь Быков, художник Михаил Савицкий и другие. В Куропатском лесу обнаружили более полутысячи захоронений, в большинстве – массовых. По оценкам следствия, здесь похоронены около 30 тысяч человек. С большой долей уверенности исследователи считают, что именно здесь лежат больше ста представителей интеллигенции, расстрелянные в СИЗО КГБ в ночь с 29 на 30 октября 1937 года.

В 1993-м место гибели жертв политических репрессий получило статус историко-культурной ценности первой категории, тогда же впервые юридически закрепили границы памятника. Однако с приходом спустя год к власти Александра Лукашенко тема Куропат на официальном уровне была закрыта. Мало того, начала тиражироваться версия, что расстрелы производили немцы. Впрочем, она так и не подтвердилась. Государство от проблемы дистанцировалось, бремя ухода за могилами взяла на себя общественность.

В начале 2000-х Куропаты оказались как раз на пути расширения Минской кольцевой дороги. В течение 250 дней – с 24 сентября 2001-го до 3 июня 2002-го – проходила народная вахта в защиту захоронений жертв большевистского террора. Кульминацией противостояния стало 8 ноября 2001 года, когда бульдозеры разрушили кресты, а спецназовцы напали на лагерь, избивая людей и бросая их за решетку. Однако протест имел результат: маршрут кольцевой дороги был пересмотрен.

В 2004 году для Куропат разработали охранные зоны, а недавно, к удивлению минчан, ООО "Белреконструкция" начало здесь строительство бизнес-центра. Люди возмутились, вышли протестовать. В ответ чиновники заявили: строить можно, территория не входит в охранную зону. Впоследствии оказалось, что в 2013 году участок на улице Мирошниченко включили в план города, затронув и места захоронения жертв сталинских репрессий. Спустя год границы охранной зоны сузили и окончательно узаконили стройку.

Активный протест общественных активистов начался 20 февраля, когда возле площадки были установлены палатки и организовано круглосуточное дежурство. Представители общественности считают строительство незаконным. Они утверждают, что участок был продан тогда, когда эта земля еще входила в охранную зону историко-культурной ценности "Место массового захоронения жертв политических репрессий в урочище Куропаты". Кроме того, строительство объекта началось до того, как был окончательно утвержден проект детального планирования этой территории.

Защитники потребовали полной отмены строительства бизнес-центра. Один из организаторов спонтанного протеста, лидер движения "Молодой фронт" Змитер Дашкевич уверен в законности требований:

– Никто из местных жителей не поддерживает строительство, люди возмущены. Мы со многими контактировали, они говорят, что узнали о строительстве только тогда, когда спилили деревья и приехала техника. Многие предлагали зайти к ним домой, погреться, попить чаю. Есть поддержка, сотрудничество с жителями района. Прямых конфликтов со строителями нет, но акция препятствует стройке. Строители просто болтаются: то ходят, то строят. Становимся под технику – она прекращает работу. Выхода два: либо стройка будет закрыта окончательно, либо какими-то силовыми мерами будут "зачищать". Но даже если сегодня снесут бульдозерами эту палатку, завтра она будет восстановлена. Теми силами, которыми мы располагаем, пойдем до конца.

Спустя неделю работы на спорном объекте были остановлены. 1 марта конфликтная ситуация обсуждалась во время встречи представителей защитников Куропат с председателем Минского горисполкома Андреем Шорцем. Чиновник пообещал приостановить стройку до выяснения всех обстоятельств. Активисты заявили, что свернут лагерь лишь после того, как получат письменное свидетельство об отмене строительных работ и демонтаже ограждения.

Заместитель председателя Консервативно-христианской партии "Белорусский народный фронт" Юрась Беленький считает, что власти должны не только извлечь урок из произошедшего, но и наказать виновных:

– Напомню хронологию событий. Сначала с аукциона была продана земля, входившая в охранную зону Куропат. Через некоторое время эту землю вывели из охранной зоны, а недавно начали там строительство. Поэтому первое, что должно сделать государство и ее институты, в том числе прокуратура, – восстановить законность. То есть остановить строительство, провести расследование, почему служебные лица приняли такое решение, и в случае необходимости возбудить административные или уголовные дела. А поскольку проблема вышла на общественный и международный уровень, власть должна собрать круглый стол и доложить людям: что сделано и что необходимо сделать, чтобы не допустить подобного в будущем.

Игорь Онищенко, акционер предприятия-заказчика "Белреконструкция", которое строит бизнес-центр, говорит, что оказался заложником нештатной ситуации. По его словам, участок возле Куропат был куплен на аукционе четыре года назад. За это время, уверяет он, было пройдено с десяток экспертиз, получены все заключения, и до последнего момента никто не предупредил, что могут возникнуть какие-то вопросы:

– Исторической экспертизы не было, поскольку она проводится, только если участок находится в охранной или зоне регулирования застройки. Когда мы покупали участок, он ни по одним документам не проходил как охранная зона Куропат. Поэтому вся эта ситуация стала для нас полной неожиданностью. Если бы хотя бы во время общественного обсуждения кто-то сказал, что это охранная зона, мы бы прислушались. Мы законопослушная компания. Поэтому сейчас у нас вопрос: почему нам продали участок, который входил в охранную зону?

Сегодня Игорь Онищенко заявил, что принято решение полностью остановить стройку, с участка уже начата "эвакуация" техники, бытовок и рабочих. Теперь застройщик ждет вердикта городских властей. "Окончательное принятие решения затянулось, а продолжать работы в такой ситуации невозможно. Строить там, где люди категорически против, нельзя. Нас поставили в противостояние с теми, кто хочет защитить память репрессированных. Я тоже этого хочу, поэтому позиция людей нам понятна", – констатировал бизнесмен.

По имеющейся информации, в понедельник рабочие коммунального предприятия "Зеленстрой" приступят к восстановлению площадки, подготовленной для строительства бизнес-центра. Только после этого активисты будут готовы свернуть лагерь защитников возле стройплощадки.