СК не будет возбуждать дело о бездействии полиции во время удушения журналиста

Следственный комитет России отказался возбуждать уголовное дело в отношении сотрудников полиции из отделения, в котором медики душили фотографа Давида Френкеля. Об этом сообщает "Медиазона".

Как рассказал Френкель изданию, в постановлении об отказе в возбуждении дела упомянуты не все обстоятельства дела. В частности, в решение не вошли показания отца фотографа о том, что врачи сообщали ему ложные сведения о состоянии Френкеля.

11 декабря, фотокорреспондент издания "Коммерсантъ" Давид Френкель снимал одиночный пикет. Там его несколько раз ударил пожилой активист НОД. Прибывшие на место полицейские отказались принимать у журналиста заявление, после чего его отвезли в участок. Там, по словам Френкеля, ему стал угрожать начальник отделения.

Полицейские вызвали скорую помощь, чтобы "успокоить" журналиста. Издание "Фонтанка" опубликовало запись с видеокамеры, на которой видно, как люди в медицинской униформе удерживают Френкеля. Фотограф заявил, что они душили его, а также оскорбляли по национальному признаку и угрожали избить.

15 декабря Френкель подал заявления в Следственный комитет России, МВД и Комитет по здравоохранению Петербурга с жалобой на бездействие полиции и на врачей, которые применили к нему силу.