На западе Украины из-за аварии на шахте погибли восемь горняков

На шахте "Степная" в селе Глухов Львовской области на горизонте 550 метров в результате предположительно взрыва метана обрушилась горная порода. Жертвами трагедии, согласно официальной информации, стали восемь шахтеров, еще девять получили серьезные ранения.

Всего в момент аварии, произошедшей в четверг в 12-46 по киевскому времени, под землей находились 172 горняка, и 34 из них на аварийном участке. Всех шахтеров, в том числе и находившихся под завалами, к этому времени спасатели подняли на поверхность.

На шахте ожидают прибытия премьер-министра Украины Владимира Гройсмана вместе с министром энергетики и угольной промышленности Игорем Насаликом. Для выяснения причин аварии создана правительственная комиссия. По факту взрыва прокуратура возбудила уголовное дело.

Президент Украины Петр Порошенко объявил в стране траур по погибшим. Также сообщается, что глава государства поручил кабинету министров проверить соблюдение норм безопасности производства на всех угледобывающих предприятия.

Накануне на шахте "Степная" госпредприятия "Львовуголь", по данным СМИ, решили увеличить объемы добычи угля, поскольку уже более месяца как приостановлены поставки, в частности, на украинские электростанции антрацита из Донбасса. Бывшие бойцы добровольческих батальонов во главе с рядом депутатов Верховной Рады продолжают акцию протеста. Они блокируют по железной дороге и автомагистралям все грузы в и из подконтрольных сепаратистам отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Протестующие требуют освободить украинских пленных, удерживаемых в "ДНР" и "ЛНР", а также остановить торговлю с сепаратистами. Такая торговля, по мнению участников блокады, выгодна олигархам и подогревает вооруженный конфликт в Донбассе.