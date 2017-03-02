В Сербии президентские выборы состоятся 2 апреля

В Сербии объявлена дата проведения президентских выборов, которые состоятся 2 апреля. Премьер-министр Александр Вучич рассматривается как явный фаворит в связи с тем, что оппозиция разрознена.



Дата голосования, объявленного спикером парламента Майей Гойкович 2 марта, предполагает, что если ни один из кандидатов не наберет более 50 процентов бюллетеней в первом туре, то второй тур пройдет 16 апреля.



Ни один из кандидатов от оппозиции – среди которых бывший министр иностранных дел Вук Еремич, ультранационалист Воислав Шешель, а также бывший сербский омбудсмен Саша Янкович – в настоящее время не рассматривается как серьезная проблема для Вучича.



Конституция Сербии дает президенту лишь ограниченные полномочия, и действующий Томислав Николич рассматривается многими как символическая фигура в политике.

Вучич, 46-летний адвокат, который пользуется популярностью и имеет опыт работы с международными партнерами Сербии, может попытаться изменить эту ситуацию.



Будучи премьер-министром, Вучич стремился поддерживать баланс во взаимоотношениях Белграда с Москвой и Брюсселем. При этом он проявлял очевидную приверженность европейской повестке дня и воспринимается лидерами Евросоюза как надежный партнер.