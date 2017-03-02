Экс-президент Египта Мубарак оправдан по обвинению в убийстве

Бывший президент Египта Хосни Мубарак оправдан по обвинению в убийстве протестующих демонстрантов в 2011 году.

Как сообщают арабские СМИ, кассационный суд оправдал экс-президента. Высший судебный орган страны снял с бывшего главы государства все обвинения в причастности к гибели демонстрантов в дни январской революции 2011 года. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию.

В отношении Мубарака завершены все уголовные дела.