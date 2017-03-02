"Аль-Каида" подтвердила гибель заместителя главы группировки

Террористическая группировка "Аль-Каида" (запрещена в России) в четверг подтвердила гибель Ахмеда Хасана Абу аль-Хайр аль-Масри, который считался заместителем главы организации. Об этом сообщает Reuters.

Днем ранее чиновник разведки США заявил, что аль-Масри был убит в результате авиаудара вечером 26 февраля, когда он ехал в автомобиле к северо-западу от сирийского города Идлиб. В понедельник Пентагон подтвердил, что проводил бомбардировки в этом районе Сирии, но не назвал цель удара.

В январе Пентагон заявил, что в результате авиаударов были убиты два лидера "Аль-Каиды" – Мохаммад Хабиб Буссадун аль-Туниси и Абд аль-Джалиль Аль-Муслими.

