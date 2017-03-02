Зачем Асад вернулся в Пальмиру?

Правительственные войска Сирии при поддержке российской авиации освободили город Пальмира от бойцов экстремистской группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он уточнил, что о взятии Пальмиры доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.

Агентство Associated Press сообщило, что правительственные войска Сирии вошли в исторический центр города, в то время как джихадисты покинули его.

Днем ранее стало известно, что сирийские правительственные войска при поддержке союзников отбили у бойцов ИГ историческую цитадель в Пальмире, а также дворцовый комплекс на юго-западе города. Наступление армии на город, контролируемый ИГ, начался в феврале.

Первый захват Пальмиры джихадистами произошел в мае 2015 года. Экстремисты разрушили важные исторические памятники и убили старейшего археолога Пальмиры Халеда аль-Асаада.

В начале 2016 года в результате совместной операции сирийских войск и российской авиации контроль над Пальмирой перешел к армии режима Асада. После освобождения города в нем состоялся концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева.

В декабре силы джихадистов вновь восстановили контроль над городом. Сообщалось о новых разрушениях.

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