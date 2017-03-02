В Конгрессе призвали отстранить Сешнса от расследования "российского следа"

Несколько республиканцев в Конгрессе США призвали генерального прокурора Джеффа Сешнса взять самоотвод от расследования предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США после того как выяснилось, что в прошлом году он встречался с послом России Сергеем Кисляком, но не раскрыл этих контактов на слушаниях в Сенате.

Сведения о том, что Сешнс, ставший высшим должностным лицом в правоохранительной системе США, встречался с российским послом, вновь вызвали к жизни вопросы о предполагаемых связях между сподвижниками Дональда Трампа и Российской Федерацией.

Как сообщает Reuters, лидеры демократов в Конгрессе потребовали отставки Сешнса, который был близким советником Трампа во время его избирательной кампании, а также потребовали назначения независимого, беспристрастного специального прокурора, у которого нет отношения к администрации Трампа, для расследования роль России в президентской кампании в США.

Лидер демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси обвинила Сешнса во лжи под присягой во время слушаний по его утверждению Сенатом. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обвинил Сешнса в том, что он ввел Конгресс в заблуждение в отношении его контактов с послом России в США Сергеем Кисляком.

Сешнс, бывший сенатор США, принял посла России в своем кабинете в сентябре, сообщает Washington Post. Другая встреча была в июле на мероприятии Heritage Foundation, в котором приняли участие около 50 послов, во время Национального съезда Республиканской партии. Сам Сешнс не отрицает, что встречался с послом, но утверждает, что не обсуждал с ним предвыборную кампанию, и именно об этом и говорил на слушаниях. Представители администрации Трампа также указывают, что не видят в его действиях никаких нарушений.