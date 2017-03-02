Президент США Дональд Трамп: американский флот - оплот мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты имеют лучшие в мире вооруженные силы и будут поддерживать их в наилучшем состоянии. Трамп выступил на борту авианосца "Джеральд Форд" на базе Норфолк в Виргинии перед моряками и судостроителями. Авианосец еще не спущен на воду, но уже укомплектован личным составом, у которых на форме написано "USS Gerald R. Ford".

Трамп заявил офицерам и матросам, что США предоставят своим защитникам самое лучшее оборудование, которые им нужно, чтобы победить в любых боевых действиях. "Лучшее оборудование в мире", - отметил он.

Этот авианосец, по словам Трампа, станет великолепным дополнением для военно-морского флота и представляет собой будущее нашей морской авиации. "Я всегда буду поддерживать вас и вашу миссию", - подчеркнул Трамп.

"Надеюсь, что нам никогда не придется использовать наших военных, но если придется, враг окажется в большой, большой беде", - заявил президент США. Трамп отметил, что американским военным нет равных в мире и что американские авианосцы - это "оплот демократии" и важный инструмент американской дипломатии.

Трамп напомнил, что обратился к обеим палатам Конгресса США с просьбой отменить секвестр на военные расходы. Он сообщил, что недавно провел встречи с руководителями промышленности и бизнеса и предложил осуществить масштабную программу развития военно-морского флота, которая предусматривает строительство 12 авианосцев.

Трамп заявил, что США нуждаются в большем количестве новых кораблей и самолетов, а также что должна укрепляться американская кибербезопасность. "И это принесесет новые рабочие места", - заявил Трамп.

"Наш флот велик и наши люди велики", - сказал Дональд Трамп, подчеркнув при этом, что США стремятся к миру.