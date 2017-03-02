Трамп полностью доверяет генеральному прокурору Сешнсу

Президент США Дональд Трамп заявил, что полностью доверяет генеральному прокурору и главе Министерства юстиции Джеффу Сешнсу.

"Полностью", - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, доверяет ли он генеральному прокурору в свете последних событий. При этом он признался, что не был проинформирован контактах Сешнса с российским послом. "Я не был в курсе", - сказал президент.

Сешенс оказался в центре скандала в связи с его встречами с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, о которых он не сообщил Конгрессу при рассмотрении его кандидатуры на министерский пост.



Трамп также выразил сомнение в том, что генпрокорору следует взять самоотвод от участия в каких-либо действиях по расследованию предполагаемых связей штаба Трампа с российскими официальными лицами. "Я так не думаю", - сказал президент.

Ряд демократов в Конгрессе призвали Сешнса уйти в отставку - или, во всяком случае, взять самоотвод.

"Вашингтон пост" в среду сообщила о встречах Сешнса и Кисляка. Одна из встреч состоялась в его кабинете в Сенате, а другая в вашингтонском "Фонде наследия" и была совсем краткой.