Россия лишена чемпионата мира по биатлону 2021 года

Международный союз биатлонистов (IBU) лишил Россию чемпионата мира, запланированного на 2021 год. Тюмень, которая уже в этом году потеряла этап Кубка мира, не проведет мировое первенство.

8 февраля состоялся внеочередной конгресс IBU, на котором исполком организации предложил Союзу биатлонистов России (СБР) добровольно отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени до 24 февраля 2017 года.

В противном случае исполнительный совет организации оставлял за собой возможность аннулировать у города право проведения соревнования.

"IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее", – было отмечено раньше в сообщении IBU.

2 марта, организация воспользовалась объявленным правом и лишила Тюмень чемпионата мира. Основанием для этого послужила рекомендация Международного олимпийского комитета не проводить на территории России крупные международные соревнования до окончания расследования обстоятельств возможной причастности государства к систематическим допинговым нарушениям в стране.

Президент СБР Александр Кравцов заявил, что организация продолжает настаивать на нелегитимности решения IBU.