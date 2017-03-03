Суд Крыма признал законным аресты при обыске у активиста Мустафаева

Верховный суд аннексированного Россией Крыма признал законным арест местных жителей, которые пришли поддержать крымско-татарского активиста Марлена Мустафаева во время обыска в его доме. Об этом написал на своей странице в Фейсбуке один из арестованных Осман Арифмиметов.

Он отметил, что заседание суда несколько раз переносилось, на слушаниях не было свидетелей со стороны обвинения, а полицейские "путались в показаниях".

21 февраля в доме Марлена Мустафаева на окраине Симферополя прошел обыск по делу о демонстрации некой экстремистской символики. Мустафаева пришли поддержать десять человек. Они были задержаны. Позднее Мустафаева арестовали на одиннадцать суток, его соратников – на пять.

Замглавы Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров назвал обыски и задержания в Крыму "акцией всеобщего устрашения".