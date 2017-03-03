Саратов: сотрудников ФСИН оправдали по делу об избиении заключенного

Саратовский областной суд оправдал трех сотрудников местной колонии, осужденных по делу об избиении заключенного в 2009 году, в связи с "не установлением события преступления". Об этом сообщается на сайте суда.

В ноябре минувшего года суд признал Вадима Долгова, Александра Бережнова и Виталия Волдырева виновными в превышении полномочий и присудил им реальные сроки до четырех лет лишения свободы. По версии следствия, 21 ноября 2009 года Долгов приказал подчиненным избить заключенного в исправительной колонии номер 10.

По данным "Медиазоны", речь идет о 32-летнем глухонемом Викторе Панове, жалобу которого в 2014 году принял Европейский суд по правам человека. В ней говорится, что в избиении принимал участие начальник дисциплинарной секции колонии, а медицинский работник отказался фиксировать побои.