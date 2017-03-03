Александр Поветкин отстранен от бокса на неопределенный срок

Всемирный боксерский совет (WBC) отстранил российского боксера Александра Поветкина на неопределенный срок за неоднократное нарушение антидопинговых правил. Поветкину также вменяется выплата штрафа в размере $250 тыс.

Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) разработает конкретный протокол тестирования 37-летнего боксера за его собственный счет.

Российская сторона назвала решение WBC "абсолютно незаконным" и заявила о готовности обратиться в суд. Промоутер боксера Андрей Рябинский заявил, что Александр Поветкин будет продолжать выступать в других боксерских версиях.