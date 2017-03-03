Осужденный за "реабилитацию нацизма" пожаловался в ЕСПЧ

Автослесарь из Перми Владимир Лузгин, ставший первым в России осужденным по статье о реабилитации нацизма, пожаловался в Европейский суд по правам человека на незаконное наказание и вмешательство властей в свободу выражения мнения. Об этом пишет в пятницу "Коммерсант".

Жалоба Лузгина поступила в ЕСПЧ 1 марта. В документе говорится, что его преследование нарушает статью 7 Конвенции по защите прав человека, гарантирующей "наказание исключительно на основании закона". Автослесарь отмечает, что не отрицал преступлений нацистов и не призывал к насилию и ненависти, а также не был публичной персоной.

В декабре 2014 года Лузгин процитировал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" статью "15 фактов о бандеровцах, или О чем молчит Кремль", в которой, в частности, говорилось, что СССР совместно с гитлеровской Германией напали на Польшу и развязали Вторую мировую войну.

По версии суда, это заявление противоречит выводам Нюрнбергского трибунала и является реабилитацией нацизма. В июне 2016 года Владимира Лузгина признали виновным и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Позже Верховный суд России оставил приговор в силе.

Лузгин не признал себя виновным, отказался платить штраф и покинул Россию. В ноябре он попросил политического убежища в Чехии.