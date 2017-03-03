НАТО и Генштаб России впервые за три года провели переговоры

Североатлантический союз и Генеральный штаб Вооруженных сил России впервые за три года провели переговоры. Об этом сообщило российское Министерство обороны.
Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел и начальник Генштаба Валерий Герасимов провели телефонный разговор, во время которого обсудили перспективы возможного сотрудничества.
После российской аннексии Крыма в 2014 году и начала конфликта на востоке Украины Североатлантический союз приостановил сотрудничество с Россией.
С 2016 года НАТО придерживается стратегии сдерживания России. На саммите в Варшаве было принято решение разместить дополнительные батальоны в Восточной Европе. Первые группы немецких военных прибыли в Польшу в декабре прошлого года.
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