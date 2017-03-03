Патрушев: число несовершеннолетних наркоманов выросло на 60%

В России за последние пять лет число наркоманов среди несовершеннолетних выросло на 60 процентов. Об этом заявил в пятницу секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

При этом, по словам Патрушева, общее количество людей, употребляющих наркотики, в стране за этот период не изменилось и составляет 640 тысяч человек.​

Однако согласно данным, обнародованным в 2014 году Федеральной службой по контролю за оборотом наркотиков, в России официально зарегистрировано около восьми миллионов наркоманов. Ежегодно от употребления наркотиков умирают более 80 тысяч молодых людей.

В рамках борьбы с распространением наркомании власти предложили ряд жестких мер. В 2016 году Министерство здравоохранения приняло новый порядок тестирования школьников на наркотики. В том же году в Госдуму был внесен законопроект, дающий полиции и школе право отправлять ребенка сдавать анализы без согласия родителей. На прошлой неделе правительство России предложило расширить надзор за теми, кто был осужден по статьям о наркотиках.