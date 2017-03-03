Швеция восстановит всеобщую воинскую повинность. Такое решение было принято из-за сокращения числа добровольцев. В шведском министерстве обороны заявили, что ситуация с безопасностью в регионе изменилась, в том числе из-за российской аннексии Крыма в 2014 году.

В армию будут призывать юношей и девушек, родившихся в 1999 году и позднее. В июле на службу будут призваны около четырех тысяч человек, сама служба начнется в январе будущего года. Общее число граждан Швеции призывного возраста оценивается в 13 тысяч человек.

Швеция не входит в Североатлантический союз. Вопрос о всеобщей воинской повинности власти страны обсуждали с прошлого года. Согласно опросам общественного мнения, такие меры пользуются популярностью у большинства шведов.