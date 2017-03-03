Песков: в Кремле не изучали расследование ФБК о Медведеве

В Кремле не ознакомлены с деталями расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального (ФБК) о якобы имеющейся у премьер-министра Дмитрия Медведева элитной недвижимости, приобретенной незаконным путем. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина", – добавил он.

Ранее один из ключевых фигурантов расследования Илья Елисеев назвал публикацию ФБК "информационным вбросом". Предполагаемый двоюродный брат главы правительства Андрей Медведев заявил, что содержащиеся в публикации обвинения в коррупции являются вымыслом. В правительстве материал ФБК назвали "пропагандистским выпадом" и не стали его комментировать.

ФБК опубликовал расследование об элитной недвижимости Медведева в России и за рубежом, которая, как утверждается в публикации, была приобретена незаконным путем. Учредитель фонда Алексей Навальный обвинил чиновника в создании "многоуровневой коррупционной схемы", основанной на благотворительных фондах, которыми управляют его доверенные лица.

Фонд потребовал возбудить уголовные дела в отношении Дмитрия Медведева и бизнесмена Алишера Усманова, которого авторы расследования также называют причастным к коррупции.