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Рожденные после СССР

Суперженщина будущего. Эфир в 17:05

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Почему красота перестала быть идеалом и с чем носить феминизм

Почему красота перестала быть идеалом и с чем носить феминизм обсуждаем с главным редактором сайта для девушек Wonderzine Юлией Таратутой, художницей Сашей Фроловой, социологом Ириной Тартаковской и заместителем председателя московского "Молодежного Яблока" Машей Ефимовой.

Ведет программу Тамара Ляленкова.

Первый раз в эфире в воскресенье, 5 марта в пять часов вечера.

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