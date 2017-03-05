Суперженщина будущего. Эфир в 17:05

Почему красота перестала быть идеалом и с чем носить феминизм
Почему красота перестала быть идеалом и с чем носить феминизм обсуждаем с главным редактором сайта для девушек Wonderzine Юлией Таратутой, художницей Сашей Фроловой, социологом Ириной Тартаковской и заместителем председателя московского "Молодежного Яблока" Машей Ефимовой.
Ведет программу Тамара Ляленкова.
Первый раз в эфире в воскресенье, 5 марта в пять часов вечера.
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