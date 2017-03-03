Вице-президент США использовал личную почту для рабочей переписки

Вице-президент США Майк Пенс использовал личную электронную почту для рабочей переписки в бытность губернатором штата Индиана. Об этом в четверг сообщила газета Indianapolis Star, затем информацию подтвердили в канцелярии политика.

По данным Indianapolis Star, в июне прошлого года неизвестные хакеры взломали почту Пенса. Из утечек, как утверждается, следует, что политик использовал почту для обсуждения вопросов национальной безопасности, в том числе проблемы, связанные терроризмом.

Законы Индианы не запрещают чиновникам использовать личную электронную почту. При этом служебная переписка с личных аккаунтов должна быть передана в архив идоступна для общественности.

Во время предвыборной кампании Пенс критиковал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон за использование личного почтового сервера. С 2009 по 2013 год она, находясь на должности госсекретаря США, хранила в личном незащищенном почтовом ящике письма, содержавшие государственные секреты. В штабе Трампа неоднократно обвиняли Клинтон в том, что она поставила под угрозу национальную безопасность. Скандал вокруг почтового сервера стал одной из причин провала демократов на президентских выборах в ноябре прошлого года.