"Путин держит мою страну в тишине"

В Минске в интеллектуальном клубе писательницы и нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в четверг выступила литовская писательница Рута Ванагайте, автор книги "Наши" – о том, как литовцы уничтожали евреев во времена Второй мировой войны.

Книга, написанная как хроника поездки по бывшим еврейским местечкам в Литве и местам массовых захоронений убитых евреев, вызвала большой спор в литовском обществе: должны ли современные люди отвечать за преступления отцов, совершенные по приказу нацистов?

Оппонентом Ванагайте в дискуссии был белорусский исследователь Алексей Литвин, заведующий отделом военной истории и межгосударственных отношений Института истории Национальной академии наук.

Посмотрите трансляцию этого выступления, записанную коллегами из Белорусской службы Радио Свобода.