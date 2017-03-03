"Путин держит мою страну в тишине"

В Минске в интеллектуальном клубе писательницы и нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в четверг выступила литовская писательница Рута Ванагайте, автор книги "Наши" – о том, как литовцы уничтожали евреев во времена Второй мировой войны.
Книга, написанная как хроника поездки по бывшим еврейским местечкам в Литве и местам массовых захоронений убитых евреев, вызвала большой спор в литовском обществе: должны ли современные люди отвечать за преступления отцов, совершенные по приказу нацистов?
Оппонентом Ванагайте в дискуссии был белорусский исследователь Алексей Литвин, заведующий отделом военной истории и межгосударственных отношений Института истории Национальной академии наук.
Посмотрите трансляцию этого выступления, записанную коллегами из Белорусской службы Радио Свобода.
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