Тереза Мэй обвинила Шотландию в "одержимости независимостью"

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала сохранение Шотландии в составе Соединенного Королевства своим "личным приоритетом". Как пишет газета The Telegraph, Мэй обвинила правительство Шотландии в "одержимости независимостью".

Большинство шотландцев проголосовали за пребывание страны в Европейском союзе в июне прошлого года, в отличие от общего голосования Великобритании, в ходе которого было принято решение выйти из ЕС. После объявления результатов референдума в Шотландии заявили о проведении нового референдума о независимости.

Первый шотландский референдум о независимости прошел в сентябре 2014 года. Тогда около 55 процентов проголосовавших предпочли остаться в составе Великобритании.