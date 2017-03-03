Россия отказалась бороться с пытками в России по требованию ЕСПЧ

Правительство России не будет выполнять требования Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по борьбе с пытками в отделах полиции. Об этом говорится в ответе государства на жалобу жительницы Санкт-Петербурга Татьяны Шмелевой в Страсбург. Ее сын Денис Выржиковский был избит до смерти в полицейском участке в 2010 году.

Как сообщает РБК, в сентябре 2016 года ЕСПЧ предложил правительству России пойти на мировую со Шмелевой и принять системные меры против насилия в полиции. Однако заместитель министра юстиции Георгий Матюшкин, уполномоченный при ЕСПЧ, в своем ответе сообщил, что Россия не примет эти предложения. При этом Россия признала, что полиция нарушили право Выржиковского на жизнь и на человечное обращение.

1 октября 2010 года полиция задержала и доставила Выржиковского в УВД по Московскому району Санкт-Петербурга. Там его связали и избили, после чего перевезли его в другое отделение полиции. На следующий день Выржиковского отвезли в больницу.Он скончался 10 октября. Полицейским дважды вынесли обвинительный приговор, но в 2015 году он был отменен на апелляции.

