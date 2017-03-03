Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
текст для поиска...
Новости

Сепаратисты "ДНР" объявили экономическую блокаду Киеву

Глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко

Глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко

Смотреть комментарии

Пророссийские сепаратисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" объявили экономическую блокаду властям Украины. Об этом заявил глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

По словам Захарченко, самопровозглашенная республика научилась жить в блокаде и теперь, как он выразился "рубит все связи с Украиной".

1 марта самопровозглашенные республики на востоке Украины ввели "внешнее управление" на шахтах и предприятиях, находившихся под украинской юрисдикцией. Большинство этих предприятий принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову.

На подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса, которые Украина называет временно оккупированными, действовали несколько крупных заводов и десятки шахт, сохранявших украинскую юрисдикцию. С конца января украинские активисты, называющие себя ветеранами операции против сепаратистов, блокируют железную дорогу, саботируя поставки угля с этих предприятий. Они потребовали прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями. Две недели назад Киев ввел чрезвычайный режим в энергетике.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG