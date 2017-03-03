Сепаратисты "ДНР" объявили экономическую блокаду Киеву

Пророссийские сепаратисты самопровозглашенной "Донецкой народной республики" объявили экономическую блокаду властям Украины. Об этом заявил глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

По словам Захарченко, самопровозглашенная республика научилась жить в блокаде и теперь, как он выразился "рубит все связи с Украиной".

1 марта самопровозглашенные республики на востоке Украины ввели "внешнее управление" на шахтах и предприятиях, находившихся под украинской юрисдикцией. Большинство этих предприятий принадлежат украинскому олигарху Ринату Ахметову.

На подконтрольных сепаратистам территориях Донбасса, которые Украина называет временно оккупированными, действовали несколько крупных заводов и десятки шахт, сохранявших украинскую юрисдикцию. С конца января украинские активисты, называющие себя ветеранами операции против сепаратистов, блокируют железную дорогу, саботируя поставки угля с этих предприятий. Они потребовали прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями. Две недели назад Киев ввел чрезвычайный режим в энергетике.