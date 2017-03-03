Меркель 14 марта может встретиться с Трампом в Вашингтоне

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель намерена 14 марта посетить Вашингтон. Ожидается, что состоится ее встреча с президентом США Дональдом Трампом - впервые после его избрания на пост президента.

О планах Меркель приехать в Соединенные Штаты сообщают информационные агентства со ссылкой на американских и германских официальных лиц.

После своего вступления в должность 20 января Трамп из европейских политических лидеров встречался только с премьером Великобритании Терезой Мэй. С Меркель у него в конце января состоялся телефонный разговор. В своих интервью и публичных выступлениях Трамп высоко отзывался о канцлере Германии, однако резко критиковал ее решение об открытии границ страны для сирийских беженцев летом 2015 года. Меркель, в свою очередь, критиковала президента США за указ о запрете въезда в страну для граждан 7 стран (впоследствии "замороженный" судом) и, комментируя негативные высказывания Трампа о прессе, подчеркивала важность свободы СМИ.