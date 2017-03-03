Суд заочно приговорил бывшего партнера Березовского к 8 годам

Бывший заместитель директора "Аэрофлота" Николай Глушков был в пятницу заочно приговорен к восьми годам заключения по делу о мошенничестве на сумму 123 миллиона долларов. Наказание Глушкову, который получил политическое убежище в Великобритании, было вынесено заочно Савеловским судом Москвы.

В приговоре говорится, что Глушков вступил в сговор с бизнесменом Борисом Березовским и совершил мошеннические действия. Следствие утверждает, что преступление было совершено Глушковым по инициативе Березовского.

Также суд взыскал с Глушкова весь ущерб, который, как утверждает следствие, был нанесен "Аэрофлоту", – 123 миллиона долларов. Арестованные на швейцарских счетах Глушкова 20 миллионов долларов обратят в пользу авиакомпании.

В 2006 году суд в Москве приговорил Глушкова – бывшего делового партнера Березовского – к условному сроку по обвинению в хищении средств "Аэрофлота". Глушков получил политическое убежище в Британии, где жил и Березовский, в 2010 году.

Борис Березовский, в 1990-е годы один из крупнейших российских бизнесменов, в начале 2000-х годов переехал в Лондон и стал критиком Владимира Путина. Он называл дела против него и его компаньонов политически мотивированными. Березовский скончался в 2013 году при невыясненных обстоятельствах.