Сталин умер вчера? Эфир в 18.05

Как долго постсоветское общество собирается хоронить Сталина и кто хотел бы его оживить? Памятник эпохи ГУЛАГа, мемориальный музей Пермь-36: история незаконно осужденных по политическим мотивам или общая история пенитенциарной системы? Музей политических репрессий или музей ВОХРа? Диссиденты из Украины, Польши и Литвы в лагерях Пермь-35-36-37. Почему изменилось содержание и политика музея-лагеря, который должен был войти в зону охраны объектов ЮНЕСКО: вопрос федерального уровня или инициатива местных красно-коричневых? Почему закрыли гражданский форум “Пилорама” и что там делали исторические реконструкторы в мундирах НКВД? Правозащитник Сергей Ковалев и филолог Михаил Мейлах: главные герои фильма “Пермь-36. Отражение”.

Показ фильма в Москве в Центре документального кино.

Сергей Качкин, режиссер фильма “Пермь-36. Отражение”; Михаил Мейлах, филолог, литературовед, профессор Страсбургского университета, политзаключенный лагеря Пермь-36; Виктор Шмыров, cооснователь и первый директор музея Пермь-36; Татьяна Курсина, сооснователь музея, историк; Евгений Сапиро, политик, экономист, почетный профессор Пермского университета.

В видеотрансляции в воскресенье и понедельник в 18.05

Ведет программу Елена Фанайлова