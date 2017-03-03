Отстранен от должности глава Фискальной службы Украины

На Украине отстранен от должности руководитель Государственной фискальной службы Роман Насиров - в связи с возбужденным против него уголовным делом.
Национальное антикоррупционное бюро - специальный орган, созданный в стране после победы Майдана и бегства Виктора Януковича - накануне предъявило Насирову подозрение в злоупотреблении служебным положением. После этого Насирову, как утверждается, стало плохо, сейчас он в больнице с подозрением на инфаркт.
Утверждается, что Насиров дал подконтрольным ему налоговым органам указание "помочь" компаниям, связанным с бывшим депутатом Александром Онищенко, получить рассрочку налогового долга, вследствие чего бюджет недосчитался крупной суммы денег.
Насиров отстранен от должности Кабинетом министров Украины на время расследования дела.
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