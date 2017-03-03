В США за угрозы еврейским организациям арестован мужчина

В Соединенных Штатах арестован мужчина по подозрению в многочисленных угрозах еврейским организациям Нью-Йорка.

Утверждается, что житель штата Миссури, 31-летний Хуан Томпсон, в январе и феврале рассылал по электронной почте сообщения об угрозах взрыва бомбы нескольким еврейским организациям, в том числе на адрес Антидиффамационной лиги. Сообщается также о по меньшей мере восьми звонках с угрозами. Он делал это как от своего имени, так и от имени своей бывшей подруги.

В последние месяцы в США отмечен всплеск угроз в адрес еврейского сообщества. Зафиксированы и несколько случаев вандализма, в том числе на еврейских кладбищах. Представители администрации Трампа, включая самого президента, резко осудили антисемитизм.