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Новости

Против главы обанкротившегося Татфондбанка возбуждено дело

Роберт Мусин

Роберт Мусин

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Против главы казанского Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана от "Единой России" Роберта Мусина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Татарстану. Как утверждает ведомство, банк ввел в заблуждение Центральный банк России с целью получения кредита в 3 миллиарда рублей, а полученные деньги перевел своим подконтрольным организациям.

Сообщение об уголовном деле поступило спустя несколько часов после того, как стало известно об отзыве Центробанком лицензии у Татфондбанка, который некогда входил в число 50 крупнейших банков России.

Еще в декабре Татфондбанк ввел ограничения на выдачу наличных, после чего в банк была назначена временная администрация. За последние недели несколько бывших менеджеров банка были арестованы.

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