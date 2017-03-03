Против главы обанкротившегося Татфондбанка возбуждено дело

Против главы казанского Татфондбанка, депутата Госсовета Татарстана от "Единой России" Роберта Мусина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Татарстану. Как утверждает ведомство, банк ввел в заблуждение Центральный банк России с целью получения кредита в 3 миллиарда рублей, а полученные деньги перевел своим подконтрольным организациям.

Сообщение об уголовном деле поступило спустя несколько часов после того, как стало известно об отзыве Центробанком лицензии у Татфондбанка, который некогда входил в число 50 крупнейших банков России.

Еще в декабре Татфондбанк ввел ограничения на выдачу наличных, после чего в банк была назначена временная администрация. За последние недели несколько бывших менеджеров банка были арестованы.